Turquie: l'inflation à son plus bas en 18 mois

L'inflation en Turquie a ralenti en juin à 38,2% sur un an, son plus bas niveau en dix-huit mois, selon les données officielles publiées mercredi.

L'inflation était passée en mai sous la barre des 40% pour la première fois depuis décembre 2021, mais les analystes s'attendent à un possible rebond en juillet sous l'effet de la chute de la livre turque, qui a perdu 23% de sa valeur face au dollar depuis fin mai.

Les chiffres officiels sont toutefois contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), selon lesquels la hausse des prix à la consommation s'élève à 108,6% sur les douze mois écoulés.

Le président Recep Tayyip Erdogan, réélu fin mai, a dit vouloir faire de la lutte contre l'inflation sa priorité.

Celle-ci avait dépassé les 85% à l'automne avant de ralentir mois après mois depuis novembre, un tassement qui s'explique toutefois par un "effet de base", les prix ayant continué à augmenter mois après mois, mais moins fortement qu'un an plus tôt, et par des mesures de gratuité du gaz pour les ménages.