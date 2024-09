Un mort et six disparus au Japon, touché par des inondations et des glissements de terrain

Le centre du Japon, noyé sous des pluies diluviennes, s'apprête à vivre dimanche une deuxième journée sous la menace des inondations et des glissements de terrain qui ont déjà fait un mort et au moins six disparus.

Les autorités locales avaient appelé quelque 75.000 personnes à évacuer, qualifiant les pluies de "sans précédent" alors que l'agence météorologique japonaise (JMA) avait émis une alerte d'urgence pour la région, qui restait en vigueur dimanche.

STR

Ces impressionnantes inondations ont touché de nombreuses habitations, dont huit centres de logements temporaires à Wajima et à Suzu, où résident encore les victimes du séisme de magnitude 7,5 qui s'est produit en début d'année.

En plus des bâtiments inondés, de nombreux glissements de terrain bloquent les routes et quelque 6.200 foyers sont privés d'électricité et un certain nombre n'ont plus d'eau, ont précisé les autorités du département d'Ishikawa.