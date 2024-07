Un pétrolier transportant 1,4 million de litres de pétrole chavire au large des Philippines: "Nous sommes dans une course contre la montre"

Un pétrolier battant pavillon philippin et transportant 1,4 million de litres de pétrole a coulé jeudi au large de Manille, ont annoncé les autorités qui tentent d'éviter une marée noire et recherchent un membre d'équipage disparu.

Le MT Terra Nova se dirigeait vers la ville d'Iloilo, dans le centre des Philippines, lorsqu'il a chaviré et coulé, tôt jeudi, à environ sept kilomètres de la ville de Limay, située au niveau de la baie de Manille, en face de la capitale.

"Nous sommes (lancés) dans une course contre la montre et nous allons faire de notre mieux pour la contenir immédiatement et arrêter la fuite de carburant", a déclaré le porte-parole des garde-côtes philippins, le contre-amiral Armando Balilo, lors d'une conférence de presse.