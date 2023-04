USA: des ex-membres d'une secte mormone demandent de l'aide pour retrouver leurs enfants

Plusieurs membres d'une secte mormone, l'Église fondamentaliste des saints des derniers jours (FLDS), anciennement dirigée par Warren Jeffs, ont demandé aux services de police et à la justice de l'aide pour retrouver leurs enfants qui ont disparu parfois depuis des années, rapporte vendredi le journal britannique The Guardian.

Une mère de famille a expliqué avoir retrouvé, après la disparition cet hiver de trois de ces enfants dont elle avait pourtant obtenu la garde, des sacs à dos, des talkies-walkies et d'autres objets laissés par des membres de la FLDS pour que ses enfants puissent s'échapper. Les avocats des parents ont expliqué pour leur part que les enfants ont été fortement endoctrinés pendant des années et donc soumis à une pression énorme pour retourner au sein de l'organisation.

La FDLS est une organisation religieuse comptant environ 10.000 membres établis à la frontière entre le Colorado et l'Arizona. Ceux-ci pratiquent la polygamie et sont soumis à la volonté du leader du groupe, une fonction occupée pendant des années par Warren Jeffs qui a notamment autorisé les mariages entre des jeunes filles mineures d'âge et des hommes adultes. L'homme a été arrêté en 2006 et reconnu coupable de complicité de viol et d'abus sexuels. Il purge actuellement une peine de prison à vie.

Plusieurs films et séries télévisées ont été réalisés sur la vie de Warren Jeffs. L'année dernière, Netflix a sorti le documentaire "Keep Sweet: Pray and Obey".