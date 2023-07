Vents forts: les pompiers luttent contre un incendie virulent en Haute-Corse

Vers 03H00 du matin, "les objectifs de défense des points sensibles continuaient de se réaliser avec un feu toujours virulent et des rafales de vent de 100 km/h", ont indiqué les pompiers à l'AFP soulignant qu'à ce stade il n'y avait ni blessé recensé ni maison détruite.

Les pompiers luttaient dans la nuit de mardi à mercredi contre un incendie virulent attisé par des rafales de vent menaçant trois villages en Haute-Corse, non loin de la touristique Ile-Rousse, a-t-on appris auprès des secours.

Les flammes étaient proches de trois villages, Corbara, Pigna et Santa-Reparata-Di-Balagna et plus particulièrement de deux hameaux avec "de nombreux points sensibles, des habitations, des points religieux", selon les pompiers.

Deux départs de feu ont eu lieu vers 22H00 à un kilomètre d'écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent, dans la région de Corbara, les pompiers privilégiant donc une cause humaine. L'Office national des forêts estime que neuf feux de forêt sur dix seraient d'origine humaine.

L'incendie a "rapidement pris de l'importance en pente ascendante face à un vent très très fort et constant".