Violences en Cisjordanie: localité attaquée par des Israéliens, un Palestinien tué

Quelque 200 Israéliens ont pénétré dans l'après-midi dans la localité de Turmusayya, mis le feu à des terrains agricoles et à des dizaines de voitures, endommageant également des habitations, a rapporté à l'AFP un habitant, Awad Abou Samra.

"Les colons ont tiré sur nous et lorsque la police et l'armée sont arrivées, elles ont tiré des balles en caoutchouc et des grenades de gaz lacrymogène", a-t-il déclaré, tandis que des journalistes de l'AFP sur place ont vu des maisons incendiées et des blessés évacués par ambulance.