20% des véhicules contrôlés à Bruxelles sont en infraction

Au total, 718 véhicules ont été contrôlés. Au cours de ce processus, 91 avertissements ont été émis, 81 PV ont été dressés et 18 chargements ont été transférés pour cause de surcharge. Deux véhicules ont fait l'objet d'un rappel à l'ordre après un contrôle technique et trois licences ont été retirées pour cause de transport payant de passagers. Vingt pour cent des véhicules contrôlés étaient donc en infraction.

Bruxelles Mobilité a principalement identifié "des problèmes liés au chargement des camionnettes et des camions, à savoir l'absence de sangles d'arrimage et des surcharges. En outre, de nombreux conducteurs ne sont pas en mesure de présenter tous les documents obligatoires lors d'un contrôle".