Alerte à la bombe à Bruxelles: la station de métro Parc fermée

La station de métro bruxelloise Parc a été fermée après une alerte à la bombe. On ignore s'il existe un lien avec les lettres au contenu suspect reçues ce mercredi à la Sûreté de l'Etat et au cabinet de l'Intérieur, dont les bâtiments se situent dans le même secteur.

À lire aussi Lettres suspectes avec de la poudre: un deuxième courrier intercepté au cabinet de l'Intérieur

Les lignes de métro 1 et 5 sont momentanément interrompues entre Gare centrale et Arts-Loi, et la station de tram Parc n'est pas desservie, a ajouté le réseau de transports bruxellois. "La police fédérale et locale se rendent sur place avec des chiens, afin d'effectuer un sweeping", a précisé la police fédérale.