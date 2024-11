Lettres suspectes avec de la poudre: un deuxième courrier intercepté au cabinet de l'Intérieur, le secteur de la rue de la Loi "à éviter"

Les services de police, les pompiers et la protection civile sont intervenus sur place et ont établi un périmètre de sécurité. Une personne a été placée en quarantaine par mesure de précaution.

"Ce matin, lors du tri du courrier, une lettre suspecte a été identifiée", a indiqué Peter Gorlé, porte-parole de la Sûreté de l'État. "Toutes les procédures prévues pour ce type de situation ont été suivies, le local a été isolé et le collaborateur ayant été en contact avec la lettre a été placé en quarantaine et transféré à l'hôpital. Selon les premières informations, il n'y aurait pas de raison de suspecter une contamination quelconque."

L'enveloppe suspecte a été prise en charge par la protection civile pour analyse.

Dans le cadre d’une intervention des services de secours nous vous demandons d’éviter le secteur suivant : rue de Loi (entre la rue Royale et l’avenue des Arts).



In het kader van een interventie van de hulpdiensten vragen we u om de volgende sector te vermijden : Wetstraat… pic.twitter.com/uNGxcZtNnW — PolBru (@zpz_polbru) November 20, 2024

On apprend ce mercredi après-midi qu'une seconde lettre contenant une poudre suspecte découverte au cabinet de l'Intérieur, rue de la Loi à Bruxelles.

Les pompiers, la police bruxelloise et la protection civile sont sur place et ont établi un périmètre de sécurité. Plusieurs camionnettes de police et pompiers ont été déployées rue de la Loi, une partie de la rue a été fermée.

Selon les pompiers de Bruxelles, une personne a été décontaminée suite à cette découverte. Cette dernière ne présenterait aucun symptôme et serait toujours sur place.