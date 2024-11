Alerte à la bombe dans la station de métro Simonis: tout est rentré dans l'ordre

La station de métro Simonis à Bruxelles a été évacuée ce mercredi vers midi suite à une alerte à la bombe. La circulation du métro a été interrompue entre Simonis et Yser.

Plus tôt dans la journée, plusieurs témoignages nous étaient parvenus. "Il semble y avoir une alerte à la bombe métro Simonis actuellement. Quartier bouclé", nous indiquait Gaëtan ce mercredi à 12h30 via le bouton Alertez-nous. "Il y a des policiers partout", a également témoigné Nathalie.

La station de métro et de tramway Simonis a été rouverte par la police vers 13 heures mercredi après-midi, et la circulation du métro a été rétablie.

"Peu après 11h30, un passager du métro avait appelé notre dispatch, car il pensait avoir constaté des agissements suspects", explique Guy Sablon, porte-parole de la STIB. "Par mesure de précaution, nous avons immédiatement fait évacuer complètement la station de métro et de tramway. La police a établi un large périmètre et fouille désormais la station de métro."

Les services de police fédérale et locale se sont rendus sur place, accompagnés d'un chien "afin d'effectuer un sweeping", a précisé la police fédérale. L'enquête se poursuit et, dans l'intérêt de celle-ci, aucun commentaire supplémentaire ne sera communiqué.

La circulation du métro 6 entre Yser et Simonis est donc rétablie, "mais un problème technique indépendant de l'incident occasionne toujours une interruption des lignes de métro 2 et 6 entre les stations Belgica et Delacroix", a conclu la Stib.