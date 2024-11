Des fraudes au CPAS d'Anderlecht? "C'est inacceptable", lance la ministre de l'Intégration sociale à la Chambre

La ministre a condamné les irrégularités mises au jour mardi soir par un reportage de la VRT. "Ce que nous avons vu est totalement inacceptable", a affirmé la ministre interrogée par pas moins de douze députés. "Ici, on est dans l'illégalité sociale et sans doute dans la fraude sociale", a-t-elle ajouté en marge de la séance plénière.

Le président de la commission des Affaires sociales de la Chambre, Denis Ducarme (MR), veut porter au parlement fédéral le dossier de possibles fraudes au CPAS d'Anderlecht, a-t-il annoncé mercredi. Il proposera en début d'après-midi de mener des auditions sur le sujet. "Ce n'est pas habituel mais au vu de l'ampleur des fraudes et de la non effectivité des contrôles, je voudrais que la commission puisse entendre les deux journalistes qui ont mené cette enquête ainsi que la ministre de l'Intégration sociale", a expliqué M. Ducarme.

Le service d'inspection du SPP Intégration sociale avait déjà pointé des manquements dans le chef du CPAS d'Anderlecht pour non-respect des délais légaux et l'insuffisance voire l'absence d'enquête sociale. Des contrôles annuels avaient été ordonnés. Ils seront désormais systématiques, c'est-à-dire porteront sur toutes les décisions d'octroi du RIS et non sur des échantillons.

Très décevant

La ministre reviendra la semaine prochaine en commission des Affaires sociales pour donner plus de détails sur cette affaire. Sa réponse est loin d'avoir satisfait tous les députés, notamment chez Vooruit. "Très décevant", a jugé Anja Vanroabeys. "Vous menez des contrôles seulement après le reportage. C'est inacceptable pour nous. Chaque socialiste devrait être furieux. Si on veut donner les arguments aux partis de droite pour démanteler la solidarité, il n'y a qu'à continuer de cette manière".

À droite, le ton était particulièrement virulent. "C'est choquant, révoltant, il s'agit de l'argent du contribuable, et c'est d'autant plus choquant que l'aide sociale ne va pas à ceux qui en ont besoin", a affirmé Florence Reuter (MR). Vincent Van Quickenborne (Open Vld) n'a pas épargné son ex-collègue du gouvernement De Croo en dénonçant ce qui lui apparaît comme le "clientélisme" du PS. Fait rare, un président de parti a posé une question en séance plénière, en l'occurrence Sammy Mahdi (CD&V). "Comment allons-nous faire pour mettre un terme au clientélisme de la gestion du PS? ", a-t-il lancé. Et d'avertir: "Je ne veux plus entendre le PS venir nous parler de détricotage social".