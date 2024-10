D'importants travaux démarrent sur le ring de Bruxelles aujourd'hui: voici la situation ce matin

Les embouteillages étaient attendus, ils sont arrivés. Ce lundi, nous n'avons pas réussi à rejoindre le lieu exact où les travaux ont commencé tant la circulation était dense vers 7 h. Les voitures roulent lentement mais plutôt fluidement, malgré le nouvel aménagement de la circulation. En cause, le ring intérieur est fermé entre les kilomètres 54 et 53, obligeant les automobilistes à passer sur deux bandes du ring extérieur.

Les files débutent déjà à trois endroits, entre Neerpede et Anderlecht en direction de Grand-Bigard, entre Grimbergen et Machelen en direction de Zaventem et puis, comme tous les jours, entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Patience donc en voiture ce matin.