Plus d'un millier de personnes lors d'une cérémonie en hommage aux otages israéliens

Dans une émotion palpable, l'événement a débuté dès 16h30 à Uccle, au domaine Latour de Freins. Le CCOJB, BringThemHome Belgique, ou encore le Forum der joodse organisaties (FJO) faisaient entre autres partie des organisateurs de cette cérémonie "citoyenne et apolitique".

"Le 7 octobre 2023, des milliers de terroristes du Hamas et d'autres groupes islamistes se sont introduits en Israël et ont massacré, torturé, violé et mutilé des habitants des localités limitrophes à Gaza et des jeunes qui participaient à un festival de musique, entraînant la mort de plus de 1.200 victimes civiles et blessant des milliers de personnes marquées à vie", ont appuyé les organisateurs.