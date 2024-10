Environ 32.000 personnes dans les rues de Bruxelles pour exiger un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban

Environ 32.000 personnes se sont réunies dimanche après-midi dans le centre de Bruxelles pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban, d'après un décompte officiel de la police.

Plus de 42.000 Gazaouis sont décédés dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an, d'après un décompte du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas.