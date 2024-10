Made in Asia: qu'est-ce que le "cosplay", ce loisir de plus en plus populaire auprès des jeunes?

Le festival Made in Asia a ouvert ses portes au Palais des expositions du Heysel, à Bruxelles. Un monde magique, féerique, où se retrouvent quelques curieux... Et de nombreux cosplayeurs.

Cette année, ce n'est pas un, mais trois salons qui sont réunis et proposés aux visiteurs : Made in Asia, Comic Con et GameForce. Dans les allées de ce méga festival, les cosplayeurs - ces personnes déguisées en un personnage d'animé - s'en donnent à cœur joie.

Karaoké, musique, concours, nourriture... Tout est mis en place pour divertir les visiteurs. On retrouve des peluches, des posters et puis des vêtements à l'effigie des mangas et des tenues typiquement asiatiques.