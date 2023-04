Le "Community Sponsorship" mis à l'honneur à Bruxelles

Plus de 100 acteurs du secteur de l'accueil en Europe se sont rassemblés mercredi à Bruxelles pour une conférence sur le "Community Sponsorship" (en français "parrainage de la communauté"), afin de mettre en valeur ce modèle de soutien à l'intégration des personnes réfugiées. L'événement a été organisé à l'initiative du Share Network, un réseau international regroupant des communautés et organisations engagées pour faciliter l'accueil des nouveaux arrivants dans l'Union européenne.

Une volontaire, qui souhaite rester discrète, accompagne pour la deuxième fois une famille dans un village de Flandre. "J'ai tout de suite accepté", s'enthousiasme-t-elle. Cette professeure de néerlandais pour personnes étrangères est déjà familière avec le public ciblé, et connaît les difficultés qu'il traverse.

Le parrainage de la communauté est un modèle d'accueil consistant à héberger les personnes réfugiées au sein d'un groupe de citoyens plutôt que dans un centre. Les volontaires d'accueil sont chargés de trouver et d'équiper un logement afin que les personnes installées disposent d'un logis pendant au moins un an. Ils assistent également celles-ci dans tous les impératifs quotidiens, de la rencontre avec le voisinage à l'administratif.

Pour Anne Dussart, directrice des programmes sociaux pour Caritas International, le "community sponsorship" est un accompagnement important, mais qui ne se réduit pas à de l'assistanat. "On a beaucoup plus un rôle d'orientation", explique-t-elle. Le parrainage, même s'il ne dure qu'un an, est, selon elle, déjà un bon début. "Le community sponsorship ne suffit pas, il ne peut pas être une réponse à un État défaillant", ajoute-t-elle néanmoins.