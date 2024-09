Le marché immobilier belge en hausse de 34,7% ces dix dernières années

Depuis août 2014, les prix de l'immobilier belge ont grimpé en moyenne de 34,7%, selon une nouvelle carte des prix publiée vendredi par Immoweb. La ville d'Anvers caracole en tête avec une augmentation de 51%, suivie par les communes de Hechtel-Eksel (49,4%) et Borsbeek (49,2%), toutes deux situées en province d'Anvers. À l'inverse, la commune de Honnelles dans le Hainaut a connu la plus faible hausse avec 12,7%.

Globalement, la Flandre (+37%), tirée par Anvers (+41,6%), affiche la plus forte augmentation, suivie de Bruxelles (+33,1%) et de la Wallonie (+30,6%).

Au niveau provincial, Anvers mène le peloton avec une augmentation de 41,6%, suivie de près par le Luxembourg (39,2%) et le Limbourg (38,3%). À l'opposé, la Flandre occidentale et le Hainaut affichent des progressions plus modestes, avec des hausses respectives de 29% et 25,2%.