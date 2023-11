"Sans papiers, sans droits, sans abri", le Samusocial lance une nouvelle campagne

"Sans papiers, sans droits, sans abri: un statu quo intenable !" Le Samusocial de Bruxelles tire la sonnette d'alarme avec une nouvelle campagne lancée mardi, qui entend témoigner de la réalité des personnes sans-papiers sans abri, et qui vise également à proposer des solutions concrètes aux responsables politiques pour "sortir les plus fragiles de l'errance".

Déplorant l'actualité propice aux amalgames entre la question des personnes "sans-papiers", l'insécurité et le terrorisme, les associations partenaires appellent à "la nuance et à la responsabilité, tant des autorités que des institutions ou des citoyens", ont-elles déclaré dans un communiqué.

Avec cette campagne, réalisée en collaboration avec le CIRé (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), Médecins du Monde et l'ASBL l'Ilot ("Sortir du sans-abrisme"), le Samusocial cherche ainsi à alerter sur les conditions de vie des personnes sans-papiers les plus vulnérables.