Des traces du virus de la rougeole retrouvées dans les eaux usées de Bruxelles-Nord

Le Rega Instituut analyse la présence de virus dans les eaux usées depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le virus de la rougeole n'était alors pas testé. Il l'est depuis mi-février, après que le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a signalé une augmentation des infections due à une couverture vaccinale trop faible.

Aucune trace du virus n'a été retrouvée dans les eaux usées de Louvain et de Bruxelles-Sud, mais trois échantillons venus de Bruxelles-Nord en contenaient. Le séquençage ADN a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de traces d'infections, et non de traces d'une vaccination.