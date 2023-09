Deux sous-marins de la Première guerre mondiale identifiés au large de Zeebrugge

De nombreuses épaves occupent les eaux de la mer du Nord, la plupart datant d'ailleurs de l'une ou l'autre des deux guerres mondiales. La plupart d'entre elles n'ont pas encore pu être complètement identifiées. Les deux dont il est question ont pu l'être grâce à l'archéologue subaquatique Thomas Termote: il s'agit du U-5 et du U-14.

Le U-5 est le plus ancien sous-marin coulé dans les eaux territoriales belges. Il date de 1910 et mesure 57 mètres de long. Toujours intact au fond de l'eau, les experts estiment qu'il a fini sa carrière sur une mine.

Le U-14 mesurait quant à lui 34 mètres de long et a été construit en 1915. Il est connu pour avoir posé des mines à une vingtaine de reprises et être responsable d'avoir coulé six navires britanniques. Son dernier départ de Zeebrugge remonte au 1er octobre 1917, il a ensuite disparu des radars. Compte tenu de son état, les experts estiment qu'il a souffert d'une forte explosion.

Quelque 300 épaves gisent dans les eaux belges, une quarantaine d'entre elles n'ont pas encore été identifiées.