D'importantes perturbations prévues en raison de travaux sur l'échangeur de Zwijnaarde

D'importantes perturbations sont à prévoir à partir du 3 avril sur l'échangeur autoroutier de Zwijnaarde, à Gand, en raison d'un chantier sur cette jonction entre la E17 et la E40, a annoncé mercredi l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). Les automobilistes sont invités à éviter ce carrefour dans la mesure du possible.