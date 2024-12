Panique dans un Colruyt d'Anvers: un homme lance des bombes incendiaires, la police diffuse la vidéo de l'attaque

La police et le parquet d'Anvers lancent un appel à témoins en rapport avec l'attaque perpétrée le 28 novembre peu avant 20h00 contre un magasin Colruyt du quartier du Zuid à Anvers. L'appel comprend plusieurs images camera des faits où on peut voir l'auteur présumé allumer des bombes incendiaires et les lancer dans le magasin.

Au moment de l'incident, il y avait du personnel et des clients dans le supermarché.

Le suspect a pris la fuite une fois son forfait accompli et n'a pas encore pu être appréhendé. Selon les images vidéo, il s'agit d'un homme de corpulence normale aux yeux et sourcils foncés. Il était habillé d'un survêtement de couleur sombre avec quelques nuances orange de la marque "Under Armour" et de chaussures de sport noires et blanches. Il avait le visage dissimulé sous une casquette et portait une écharpe ou une cagoule. Il se déplaçait en trottinette dont la partie avant est incurvée.