Knokke mettra les gaz pour accueillir du 5 au 8 octobre le Zoute Grand Prix Week

La 14e édition du festival automobile Zoute Grand Prix Week se tiendra du 5 octobre au 8 octobre à Knokke-Heist. Nouveauté cette année, l'événement ne sera plus réparti sur trois sites, mais sur la digue, et notamment sur deux pavillons érigés sur la plage, entre le boulevard De Wieligen et la place Albert, a annoncé lundi l'organisation.