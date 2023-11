La KU Leuven et Google vont collaborer pour numériser plus de 70.000 livres

Les bibliothèques universitaires de la KU Leuven et Google vont, au cours des deux prochaines années, collaborer pour numériser plus de 70.000 livres du domaine public, a annoncé mardi l'entreprise américaine dans un communiqué.

Les ouvrages sélectionnés, provenant de quatre grandes collections, seront accessibles au grand public gratuitement via la plateforme Google Books et le catalogue en ligne des bibliothèques de l'université louvaniste. Parmi ceux-ci se trouveront, entre autres, 20.000 livres datant des 18e et 19e siècles, publiés par des éditeurs belges, mais aussi une large sélection du riche patrimoine et des collections de recherche des Jésuites de Flandre et des Pays-Bas.

"La première livraison de 5.000 livres est prête à être envoyée à Google et numérisée dans son intégralité", peut-on lire dans le communiqué. D'ici peu, la communauté scientifique et les étudiants pourront, en l'occurrence, compter sur une offre d'information considérable et constamment enrichie.