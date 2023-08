La rénovation du viaduc de Vilvorde a commencé

Long de 1,7 kilomètre et haut de 35 mètres, le viaduc a été conçu dans les années 1970 et ouvert à la circulation automobile en 1978. Quelque 150.000 véhicules l'empruntent chaque jour. Sa structure est aujourd'hui en mauvais état et sa rénovation est donc devenue nécessaire. Elle concerne la structure globale du pont, sa structure porteuse et l'intérieur de l'édifice.

L'objectif est de maintenir autant que possible le trafic sur le viaduc, avec des travaux découpés en différentes phases. Lors de chaque étape, seule une partie du pont sera indisponible et la circulation se poursuivra sur l'autre partie, avec une vitesse réduite à 50 km/h.