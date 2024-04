Le festival de sculptures de sable de Middelkerke emmènera ses visiteurs autour du monde

Cet été, il sera possible d'admirer des sphinx égyptiens et des temples exotiques sur la plage de Middelkerke. Le festival de sculptures de sable de la station balnéaire emmènera en effet les visiteurs dans un voyage imaginaire autour du monde, en passant par de nombreuses attractions touristiques, ont annoncé ses organisateurs mardi.

Après les contes de fées et les dinosaures, le festival de sculpture de sable de cette année s'internationalise, avec des sphinx, donc, mais aussi des animaux sauvages en Afrique, le Taj Mahal, des temples japonais, l'île de Pâques, le Golden Gate Bridge à San Francisco, et des évocations de villes comme New York ou Londres.

Sur un site sablonneux de plus de 5.000 mètres carrés près de la place Arthur De Greef, plus de vingt artistes internationaux travailleront pendant dix jours avec plus de 5.000 tonnes de sable. Ils créeront ainsi des dizaines de sculptures sur le thème "Autour du monde en sable". Les visiteurs pourront non seulement admirer les sculptures de sable, mais aussi les créer eux-mêmes au cours d'un atelier.

En raison du mauvais temps de l'été dernier, l'événement n'avait attiré "que" 85.000 visiteurs, contre 100.000 visiteurs en 2022.

Cette année, le festival de sculptures de sable aura lieu du 28 juin au 8 septembre. Informations et billets sur www.zandsculpturenfestival.be.