Le nord du pays compte près de 20.000 personnes sans-abri, plus d'un quart sont mineurs

La Flandre dénombre 19.547 sans-abri, ressort-il du premier recensement de ce type réalisé dans le nord du pays, et dont les résultats ont été présentés jeudi à Louvain. Les chercheurs à l'origine de cette étude jugent particulièrement préoccupante la proportion d'enfants sans-abri, qui représente plus d'un quart de cette population.

Selon ce recensement, mené par des chercheurs de la KU Leuven, de l'UCLouvain et de la Fondation Roi Baudouin, 41% des sans-abris ou personnes mal logées en Flandre ont moins de 30 ans. Une femme sur trois est concernée, et plus d'un quart (5.707) sont des enfants.

À noter que la définition du sans-abrisme ou du mal-logement adoptée dans le cadre de ce recensement est large. Elle englobe non seulement les personnes dormant dans la rue, mais également celles qui vivent dans des squats, sont hébergées dans des centres d'urgence ou d'autres initiatives d'hébergement, celles qui risquent d'être expulsées de leur domicile et enfin celles qui vivent chez des amis ou de la famille.