L'offre des trains sera élargie dans le Brabant flamand d'ici 2026

L'offre de trains dans le Brabant flamand va être élargie dans les années à venir, entre autres durant les weekends et les soirées du vendredi et du samedi. Près de la moitié des gares de la province bénéficieront d'une meilleure offre, indique la SNCB vendredi.

Le conseil d'administration de la société ferroviaire a approuvé le plan de mobilité de 2023-2026 fin mars, avec pour ambition 7,4% de kilomètres parcourus en plus d'ici 2026. Ce qui équivaut à plus de 2.000 trains de plus chaque semaine. L'accent est mis sur une offre supplémentaire dans la périphérie des grandes villes et sur de meilleures liaisons durant le week-end.

Les changements importants le week-end sont prévus pour le mois de décembre 2024. Un deuxième train IC entre Louvain, Bruxelles et Liège roulera chaque heure et un deuxième entre Louvain et Anvers est également prévu.

À partir de décembre 2024, l'offre de trains S sera également élargie et rallongée vendredi et samedi soir. Un train est notamment prévu jusqu'à 01h00 entre Bruxelles et Anvers. Il sera donc possible de rejoindre, entre autres, Louvain, Diegem, Vilvorde, Hal, Liedekerke et Linkebeek depuis Bruxelles ou Vilvorde et Louvain depuis Anvers.

En juin et en décembre 2025, le nombre de liaisons S devrait également être élargi, aussi bien en semaine que durant le week-end.