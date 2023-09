Pour Bruss'help, Flandre et Wallonie doivent contribuer davantage à l'accueil des migrants

Devant l'insécurité qui règne autour et au sein des gares bruxelloises, ainsi que l'augmentation "du nombre de demandeurs de protection internationale laissés à la rue", il faut miser sur l'aspect social-santé et pas uniquement sur une réponse sécuritaire, a plaidé Bruss'help, l'asbl chargée de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale pour la Commission Communautaire Commune (Cocom). L'association demande à la Flandre et à la Wallonie de mettre la main au portefeuille.