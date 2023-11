Présence militaire américaine dans le port de Zeebrugge

Le "MV Cape Wrath", transportant un équipage civil, est de retour après une opération militaire en Italie. Le navire aurait par ailleurs à son bord plus de 450 véhicules militaires. Ceux-ci ont été embarqués sur des trains à destination de l'Europe de l'Est et du Nord, en soutien aux troupes américaines présentes dans ces régions, selon Flows.

La Défense n'a toutefois pas donné davantage d'informations concernant les opérations menées par le roulier à Zeebrugge. Un second navire américain, l'"Arc Indepence", se trouve également dans le port à l'heure actuelle. La nature de sa cargaison est inconnue.