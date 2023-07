Un violent incendie ravage un hangar à Beersel

Un hangar était la proie des flammes mercredi soir à Lot dans l'entité de Beersel dans le Brabant flamand, indiquent les pompiers présents en nombre pour combattre l'incendie. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre et s'il y a des blessés.

L'incendie provoque un important panache de fumée et les riverains sont invités à garder portes et fenêtres fermées et les automobilistes à couper l'air conditionné à bord de leur véhicule. La sortie 19/Beersel sur le ring extérieur de Bruxelles est actuellement fermée.