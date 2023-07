X!NK fait souffler un vent de nostalgie sur la plaine de Werchter

"Vous m'auriez dit il y a trois ans que nous allions nous produire aujourd'hui sur la Main Stage de Werchter, je vous aurais pris pour des fous", a adressé le chanteur Jonas Meukens, au public. "Et de vous voir aussi nombreux ici, c'est encore plus dingue."

Après cette prestation qui inaugurait la troisième journée du festival, le public va pouvoir assister aux performances de The Opposites, Interpol, blackwave, Machine Gun Kelly, Oscar and the Wolf et Fred Again. Muse est la tête d'affiche ce samedi.