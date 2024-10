Action des activistes pour le climat de Code Rouge à Feluy: les manifestants quittent le site

Aucun débordement n'a été signalé par les autorités communales et la police fédérale, prête à intervenir en cas de heurts. La soirée de samedi a été "assez calme", selon les forces de l'ordre. Les manifestants jouaient, chantaient et se reposaient. Ils étaient également présents sur la route et les rails situés à proximité du site.

Situation dangereuse sur la E19

Vers 2h du matin, la police fédérale de la route a fait état d'une situation dangereuse sur l'autoroute E19 entre Bruxelles et Mons à hauteur de Seneffe suite à cette action. Les deux sorties "Feluy" ont été fermées sur cet axe depuis minuit environ. La situation était dangereuse, selon la police fédérale de la route.

On sait pourquoi on est là et on ne lâchera rien

Ce dimanche matin vers 9h, la situation était toujours calme. "L'ambiance reste très bonne. Hier, on a eu beaucoup de soleil. Aujourd'hui, il pleut mais on reste extrêmement déterminés parce que on sait pourquoi on est là et on ne lâchera rien. Il y a pas mal de policiers qui nous entourent, mais, pour l'instant, il n'y a pas eu d'arrestations ni de violences sur le site de Feluy et on espère que cela pourra continuer comme ça", a confié Pedron, un citoyen engagé au sein de Code Rouge.

A ce moment-là, aucune précision quant à l'arrêt de l'action n'avait été communiquée. "On sait que notre blocage ne durera pas éternellement ici à Feluy, mais on continuera la lutte parce que ces grandes entreprises qui polluent énormément et qui ne respectent pas les droits de l'homme aux quatre coins de la planète doivent absolument changer leurs pratiques", a estimé Pedron.

Interpellations à Anvers

La situation contraste avec l'action menée samedi aux abords du port d'Anvers, devant un autre site de TotalÉnergies. Des dizaines de manifestants ont bloqué plusieurs accès dès midi, avant que la police démantèle ces installations et procède à des interpellations dans l'après-midi. Selon Code Rouge, 270 participants, amis aussi des journalistes et avocats, ont été placés en détention administrative. La police n'a pour sa part pas précisé de chiffre.