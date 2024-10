Gina, 16 ans, disparaît à Fleurus avec son bébé

Le 15 octobre 2024, Gina Iuliano, une jeune fille âgée de 16 ans, a quitté son lieu de résidence situé rue Saint-Ghislain à Fleurus. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Elle était accompagnée de sa fille âgée de 6 semaines. "Yoanna a le teint mat, les cheveux noirs et pourrait porter un body à rayures bleues et blanches", précise le parquet et Child Focus. "Gina mesure environ 1m55, est de corpulence normale et a une forte poitrine. Elle a de longs cheveux châtain foncé, les yeux clairs, d'épais sourcils et le teint légèrement mat. Elle porte souvent des perruques afro", ajoute encore le communiqué.

Tout personne ayant des renseignements permettant de localiser Gina Iuliano et sa fille Yoanna, est priée de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300 ou via le numéro gratuit de Child Focus 116 000.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu . Cet avis est disponible sur www.police.be.