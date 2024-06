Circulation et stationnement adaptés à Charleroi durant les matches des Diables rouges

Neuf rues du centre-ville de Charleroi seront interdites à la circulation et au stationnement lundi dès 14 heures en raison de la rencontre Belgique-Slovaquie et de sa diffusion sur écran géant Place Vauban, rappelle la Ville de Charleroi lundi sur son site internet. Les mêmes restrictions sont prévues à chaque match des Diables rouges durant l'Euro.

Les rues concernées sont celles qui entourent la place Vauban, où s'installera un village dédié aux supporters et aux supportrices des Diables rouges.

Un dispositif a été imaginé, en outre, pour les matches de l'Italie et de la Turquie, des rencontres qui ne seront pas retransmises sur la place Vauban mais qui pourraient provoquer tout de même des rassemblements de supporters.

En cas de saturation du centre-ville par les manifestations de joie des supporters et supportrices, les mesures suivantes pourront être prises selon la Ville de Charleroi : fermeture de l'entrée Ouest, déviation à partir de Charleroi-Nord ainsi que canalisation des axes routiers venant du sud et de l'est de Charleroi.