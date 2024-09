"Elle a dit 'Attends loulou', et puis plus rien": il y a 18 ans, la mère de Jenna a mystérieusement disparu à Charleroi

Cette enfant a aujourd'hui grandi et est devenue une jeune adulte. Malgré l'absence de sa mère, elle a réussi à se construire, mais la blessure reste béante. "Après 18 ans, ça reste toujours les mêmes questions qu'on se pose", témoigne Jenna. "Ça fait 18 ans qu'on attend. On pleure, on attend, on sait rien faire d'autre. Malheureusement, on a beau chercher, ça ne change rien au fait qu'on n'a toujours pas de nouvelles, qu'il n'y a personne qui veut parler, au fait que l'enquête n'avance plus, sans indice...."

"Elle se sentait suivie"

Les dernières images d'Alicia ont été filmées par une caméra de surveillance. On l'y voit retirer de l'argent et marcher pour acheter un pain dans un night-shop. Il est alors 23h11. Elle est en ligne avec son amant quand elle s'arrête et lui dit "Attends loulou". Puis se volatilise.

Durant des années, son père et sa mère,aujourd'hui décédés, se sont battus pour faire avancer l'enquête. "Elle se sentait suivie. 'Attends loulou', et puis plus rien, ça a coupé", racontait Rita Claus, la mère d'Alicia en novembre 2016. "Est-ce qu'elle a été interrompue par quelqu'un lui demandait son chemin, donc il y a quand même quelqu'un qui a vu quelque chose. Il y a quand même bien quelqu'un qui doit avoir des remords... Il doit se remettre à sa place, on doit savoir."

Une situation incompréhensible

L'entourage de Jenna ne lui a jamais caché que sa maman avait disparu. Malgré les années qui ont passé, elle n'arrive toujours pas à comprendre. Elle exclut une disparition volontaire. "Il y en a qui pensent que c'est quelqu'un qu'elle connait, il y en a qui pensent que c'est quelqu'un qu'elle ne connait pas...", résume la jeune fille. "Mais comme on n'a rien entendu au téléphone, nous on pense que c'est quelqu'un qui l'a accostée directement."