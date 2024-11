Grand Hôpital de Charleroi: des centaines d'automobilistes coincés sur la nationale qui mène à l'accès

Le nouvel hôpital de Charleroi est installé à 100% sur le site des viviers à Gilly, mais le plan de circulation et de stationnement n'est pas du tout au point. Résultat, des bouchons pour arriver sur le site en heures de pointe et des centaines d'automobilistes coincés sur la nationale qui mène à l'hôpital.

"Il y avait beaucoup de fils d'auto. On a traîné, on avait rendez-vous pour 8h45, on est arrivé presque après 9h", raconte-t-il. "Hier, c'était la cata, donc il fallait anticiper", dit une dame prévoyante. "Venez à pied, venez à vélo, venez à cheval, ou bien faites-vous héliporter ou parachuter", commentait Michel sur Facebook, dans sa vidéo des bouchons filmée ce lundi.

Le chaos hier, une légère galère aujourd'hui. Le site connaît ses maladies et des heures de pointe compliquées. Premier rendez-vous en retard pour Marc et Gisela.

Une situation inédite et des patients trop prévoyants

Hier, la situation était inédite, le blocage était total sur des routes habituellement difficiles. Tous les services de l'hôpital sont concentrés et il y a eu des patients beaucoup trop prévoyants. "Les patients qui découvrent le lieu ici ont pris beaucoup d'avance. On a vu des gens arriver avec 3h, 4h d'avance par rapport à leur heure de rendez-vous. Donc ça, évidemment, on a été surpris par cet élément-là", raconte Gauthier Saelens, directeur du grand hôpital de Charleroi.

Des solutions d'urgence pour le stationnement

Le nombre de places est limité, il y en a 2000. Pour le personnel, les patients et les derniers véhicules de chantier. Une solution d'urgence, un parking à 700 mètres avec une navette de la Croix-Rouge.

Mesures pour les travailleurs

Et pour les travailleurs, deux mesures. "On a rétabli aussi le télétravail pour les services où c'est possible, indique Gauthier Saelens. Et on a permis à nouveau de prendre des jours de congé pour ceux qui voulaient le faire. Puisqu'on était en situation de blocage des congés pour l'installation du site des Viviers", explique Gauthier Saelens.

Les retards des patients sont traités avec compréhension. Quant aux accès, le Grand Hôpital a saisi les services wallons, responsables des routes voisines, pour fluidifier le trafic.