La Région wallonne effectue des travaux... sur le mauvais pont: les frais s'élèvent à 52.000 euros

À Charleroi, il y a deux ponts qui enjambent le canal Bruxelles-Charleroi et qui se ressemblent tellement qu’une entreprise de travaux les a confondus. La Région avait demandé de remplacer la rambarde du pont régional... Mais par erreur, les ouvriers ont remplacé le garde-corps du pont appartenant à la commune.

Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais un kilomètre les sépare. Il y a quelques mois, la Région wallonne a mandaté une entreprise pour changer les rambardes d’un de ses ponts. Cependant, par erreur, les travaux ont été réalisés sur un autre pont, situé plus au sud, appartenant à la commune. "L'entreprise désignée par marché public par la région wallonne a effectivement réalisé les travaux, mais sur l'autre pont, celui qui est sous gestion communale. L'entreprise et la région sont donc revenues vers nous, affirmant que cela bénéficiait à la commune, et demandant si nous pouvions intervenir", explique l'échevin des travaux de la ville de Charleroi, Éric Goffart.

52 000 euros de frais

Le coût des travaux s'élève à 52 000 euros, à la charge de la commune, bien que celle-ci n'ait rien demandé. "C'est un cas où une personne ou une entreprise procure un avantage injustifié sans en avoir été sollicitée, tout en subissant un dommage en retour. La ville de Charleroi a reçu un avantage, et l'entrepreneur a subi un préjudice. Donc, la ville de Charleroi doit indemniser ce préjudice", explique l'avocat Philippe Rousseau.