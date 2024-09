L'accusation requiert la culpabilité, la défense ne conteste pas, le jury délibère

Le mis en cause est également en aveu concernant la rixe mortelle du 31 juillet 2022. "L'accusé a raconté, au départ, qu'il n'avait pas eu l'intention de donner la mort. Toutefois, il y a une série d'éléments qui ne laissent aucun doute sur l'intention de tuer", a encore déclaré le procureur.

Me Lucas Rodriguez, pour la défense, n'a rien contesté. Il n'y a pas eu de répliques. Le jury s'est retiré pour délibérer.

Ce dernier a retenu dans son réquisitoire la violence et le nombre de coups portés, la localisation de ces coups et l'attitude de l'accusé avant, pendant et après les faits.

Au lieu d'appeler les secours, Christian Vandemeulebroucke s'est en effet rendu à la banque pour retirer 500 euros avec la carte de Véronique Favorel. Il s'est ensuite rendu dans un bar à champagne où il a passé la nuit, dépensant mille euros sur le compte de la victime.

Il est rentré chez lui le lendemain matin et la police est arrivée deux heures plus tard sur la scène de crime. Quand les policiers ont ouvert la porte du garage, il s'est jeté dans le vide, une corde autour du cou. Un simulacre de tentative de suicide, selon l'accusation.

Un verdict est attendu dans la journée.