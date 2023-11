Le bourgmestre de Silly s'exprime après l'abandon d'un train en pleine nuit à la gare: "Cette histoire nous semble un peu particulière"

Une enquête interne à la SNCB

"La population se demande ce qu'il s'est passé. Nous avons essayé d'avoir des informations, nous ne les avons pas reçues", nous dit le mayeur. Il continue: "Le fait que ce train se soit arrêté en gare de Silly vers 22h30. On ne sait pas où est parti le chauffeur, on ne connaît pas la raison de son départ. On a dit qu'il avait brûlé des feux rouges, ce que la SNCB a démenti, on a dit qu'il était en état d'ébriété, on ne le sait pas. On ne sait d'ailleurs pas où est parti ce chauffeur, qui est venu le chercher,…"

Toutes ces questions font l'objet d'une enquête interne de la SNCB qui devra, entre autres déterminer si le principal intéressé était sous l'emprise de l'alcool.