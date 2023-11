Un conducteur de la SNCB aurait abandonné son train de voyageurs en gare de Silly

Dans une vidéo et sur une photo, publiées sur X, anciennement Twitter, on peut voir l'accompagnatrice distribuer de l'eau et des biscuits aux passagers. "Elle n'a pas arrêté de s'excuser. Nous étions rassemblés dans un wagon. Nous étions plus ou moins 25", a ajouté le témoin.

"Un bus devait venir nous chercher, mais il s'est trompé de direction. Un autre conducteur est ensuite arrivé, mais il n'était pas habilité au transport de passagers, selon l'accompagnatrice." Après cet enchaînement d'événements, la navette serait enfin arrivée en gare de Silly, après environ trois heures d'attente.