Un conducteur de la SNCB abandonne son train à Silly: était-il sous l'emprise de l'alcool?

"La SNCB prend les faits très au sérieux et a immédiatement lancé une enquête", a fait savoir la porte-parole, Elisa Roux. Selon le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel, aucun feu rouge n'a été grillé, mais "les circonstances de l'événement doivent encore être éclaircies".

Dans une vidéo et sur une photo, publiées sur X, anciennement Twitter, on peut voir l'accompagnatrice distribuer de l'eau et des biscuits aux passagers. "Elle n'a pas arrêté de s'excuser. Nous étions rassemblés dans un wagon. Nous étions plus ou moins 25", a ajouté le témoin. "Un bus devait venir nous chercher, mais il s'est trompé de direction. Un autre conducteur est ensuite arrivé, mais il n'était pas habilité au transport de passagers, selon l'accompagnatrice." Après cet enchaînement d'événements, une navette serait enfin arrivée en gare de Silly, après environ trois heures d'attente.

L'enquête devra notamment déterminer si, comme le laisse entendre certains passagers, le conducteur était sous l'emprise de l'alcool. Est-ce que des contrôles d'alcoolémie sont organisés sur le rail ? La réponse est oui. La SNCB a confirmé que la sécurité est une priorité absolue. Un chauffeur que nous avons contacté nous a expliqué que des contrôles sont organisés de manière aléatoire. Il est déjà arrivé qu'un éthylotest soit présenté à un chauffeur juste avant qu'il ne prenne son service.