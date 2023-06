Un hôpital carolo ferme son service de gardes psychiatriques la nuit et le week-end

L'hôpital Vincent Van Gogh à Marchienne-au-Pont (Charleroi) fermera à partir du 1er juillet prochain son service de gardes psychiatriques la nuit et le week-end, a indiqué vendredi le porte-parole de l'Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi. L'ISPPC évoque une décision prise à la demande des médecins, et confortée par ailleurs par des motifs de coût.

Les gardes au sein du service sont devenues au fil des années de plus en plus difficiles à organiser, selon le porte-parole, avec deux tiers des médecins âgés de plus de 55 ans et la difficulté persistante d'en recruter de nouveaux pour les épauler.

A l'origine, ce service de gardes était financé par les autorités fédérales, selon l'ISPCC. Depuis plusieurs années, ce n'était toutefois plus le cas. L'intercommunale en assurait donc la charge financière, pour un coût annuel de quelque 500.000 euros.