Une vingtaine d'automobilistes tombent en panne après avoir fait le plein à Anderlues: les réparations vont coûter des centaines d'euros

Après avoir fait le plein dans une station-service d'Anderlues, une vingtaine d'automobilistes ont constaté des ennuis de moteur et pour cause: de l'eau s'est mélangée à l'essence à cause, visiblement, des intempéries. Il y en a pour plusieurs centaines d'euros de préjudice.

Le garagiste Raphaël D'Aquino rentre tant bien que mal la voiture dans son atelier. En deux jours, il a été contacté par six clients. Tous sont tombés en panne au bout de quelques kilomètres après avoir fait le plein à la station Dats d'Anderlues. "Regardez l'état des bougies. Elles ont été attaquées par soit de l'eau, soit du mazout.” De l'eau dans l'essence, c'est bien là le problème.

Selon Dats, elle s'est infiltrée dans les cuves de la station d'Anderlues lors des fortes pluies. Des réparations de plusieurs centaines d'euros sont nécessaires sur chaque véhicule. “Nous, on doit démonter le réservoir, nettoyer le réservoir, retirer les bougies, nettoyer tous les conduits d'essence et en espérant qu'il n'y a pas eu de l'eau non plus dans les injecteurs parce qu'à ce moment-là, on devrait peut-être nettoyer les injecteurs", détaille Raphaël.