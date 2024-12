"Les chiots ont commencé à sortir, ça ne s’arrêtait pas": une Dalmatienne égale le record mondial avec 19 petits

À Cuesmes, près de Mons, une Dalmatienne prénommée Perdita a donné naissance à 19 chiots, égalant ainsi le record mondial. Un véritable exploit pour la chienne de deux ans et demi et ses propriétaires, Mélina et Justin, qui viennent de se lancer dans l’élevage.

Le 7 décembre, à 6h30 du matin, Perdita a commencé à mettre bas. Après 11 heures de travail acharné, elle a donné naissance à 19 chiots : 10 femelles et 9 mâles.



Ce chiffre impressionnant a surpris Mélina et Justin, d’autant plus que la moyenne des portées pour cette race se situe autour de sept chiots. Une radiographie réalisée deux mois auparavant par leur vétérinaire avait indiqué une portée nombreuse, mais rien ne laissait présager un tel record. "Les chiots ont commencé à sortir, et ça ne s’arrêtait pas", raconte Mélina. Malgré cette mise bas exceptionnelle, Perdita et ses petits se portent bien.

Une vigilance 24h/24

La gestion d’une telle portée s’avère être un défi pour le couple. Avec seulement huit mamelles, Perdita ne peut pas nourrir tous ses chiots simultanément. Mélina et Justin se relaient "toutes les deux heures" pour donner le biberon ou utiliser une seringue, veillant à ce que chacun des petits reçoive suffisamment de lait.



"Ils sont surveillés 24h/24. On a même installé des caméras pour pouvoir vérifier en permanence", explique Mélina, qui a dû prendre une semaine de congé. Chaque chiot porte un collier de couleur différente pour être identifié, et leur poids est scrupuleusement noté chaque jour.



Le couple a déjà dû faire face à une frayeur : un chiot s’était retrouvé coincé sous le corps de sa mère et ne respirait plus. "Heureusement, je me suis réveillé à temps et j’ai pu le réanimer. Aujourd’hui, il est en pleine forme", témoigne Justin.