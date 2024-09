Une simple déclaration de culpabilité pour un décès lié à la méthadone

La 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi a retenu lundi après-midi le dépassement du délai raisonnable et prononcé une simple déclaration de culpabilité contre deux prévenus poursuivis pour leur implication dans le décès d'un homme qui avait ingéré une gélule de méthadone. Le médecin traitant du second prévenu avait admis avoir rédigé un faux en écriture, en prescrivant de la méthadone au nom de la victime. Le ministère public avait requis des peines de cinq et six ans de prison à leur encontre.

Le 16 avril, le médecin traitant du second prévenu s'était rendu à la police et avait confirmé avoir réalisé un faux en écriture en prescrivant de la méthadone à la victime, pour que son patient, pas en ordre de mutuelle, puisse obtenir son traitement quotidien.

Pour le parquet, les torts étaient partagés entre le médecin traitant et le second prévenu. La substitute Morgane Pied avait insisté sur le comportement dangereux adopté par le professionnel de santé, qui avait confirmé en audition avoir déjà agi de la sorte pour d'autres patients. Une peine de cinq ans de prison était requise contre le premier prévenu et médecin traitant. Six ans de prison avaient été sollicités, par défaut, contre le second prévenu.

La défense du premier prévenu avait plaidé le dépassement du délai raisonnable.