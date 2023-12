Comment lutter contre les intrusions dans les tunnels ferroviaires? Un dispositif innovant a été installé à Esneux

Après avoir équipé, fin 2021, le côté sud de la jonction bruxelloise "Nord-Midi" d'un système innovant de détection des intrusions fonctionnant avec des faisceaux infrarouges, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires Infrabel a lancé une phase de déploiement plus large sur le réseau belge, et en particulier sur les points les plus sensibles.

"Dès qu'une personne franchit le système, cette personne est détectée et une alarme est envoyée au niveau du control room à Liège. Sur base des visuels que les opérateurs ont de par les caméras, ils peuvent prendre une décision pour éventuellement interrompre le trafic", indique Gaëtan Van Overmeiren, le responsable de la sécurité opérationnelle chez Infrabel.

"Même quand on pense être en sécurité, on peut être aspiré par le train. Car un train qui passe à grande vitesse a un phénomène d'aspiration avec le déplacement d'air. Même quand on pense être en sécurité, on est toujours en danger", prévient Benoît Gilson, l'administrateur délégué d'Infrabel.

Ce tunnel constitue l'un des 95 points noirs du réseau ferroviaire en matière d'intrusions. Chaque année, une quinzaine de signalements sont recensés en cet endroit.