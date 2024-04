Du changement sur nos routes: fermeture nocturne de la liaison autoroutière E25-E40/A602 à Liège pour travaux

Du dimanche 14 avril au vendredi 19 avril, les deux sens de circulation entre l’échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l’échangeur n°39 "Chênée" seront concernés par ces fermetures nocturnes.

La circulation sera interrompue de 22h à 6h, avec une fermeture progressive des accès dès 20h30 et une réouverture progressive à partir de 5h. Pendant ces périodes de fermeture, des déviations seront mises en place via l’A604, empruntant les itinéraires S1 et S20, afin de guider les automobilistes vers leurs destinations.