La louve Maxima, à l'origine de la première meute wallonne, retrouvée morte: quelles conséquences ?

Mère et grand-mère, la louve Maxima est décédée le mois dernier à l'âge de 5 ans et demi, victime d'une collision avec une voiture à la frontière allemande. Son cadavre a été découvert le 27 mars dernier. "On la suivait depuis 2020, on la prenait régulièrement en photo. On la suivait grâce à son ADN, qu'on retrouvait souvent sur ses déjections ou des carcasses. Cela nous fait un pincement au cœur. C'était la reproductrice principale, elle est à l'origine des deux autres meutes de la région", explique Pascal Ghiette, membre du "Réseau Loup"- service public de Wallonie.

En couple avec le loup Akela depuis 2018, Malmedy a produit trois portées de 2021 à 2023. "Je suis tombé par hasard sur la première portée de louveteaux. Akela et Maxima étaient autour. Ils m'ont encerclé pendant 2h30. Elle s'est mise sur ses pattes arrière pour observer la végétation, c'est la seule fois que j'ai vu un loup faire ça", poursuit Pascal, très touché par cette perte.