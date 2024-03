L'or, toujours un bon investissement ? "Quand tout va mal, les gens en achètent"

L'or, un actif précieux qui suscite toujours autant d'intérêt. Entre investissement financier et vente de bijoux en or, découvrez pourquoi l'or demeure une valeur refuge en temps d'incertitude.

La vente de bijoux en or dans les bijouteries spécialisées suscite un intérêt grandissant. Les clients cherchent à évaluer la valeur de leurs bijoux en or à travers des tests spécifiques. Pour déterminer la pureté de l'or, les bijoux passent par des étapes telles que l'observation à la loupe et l'utilisation de l'acide pour évaluer la teneur en carats de l'or. Cette analyse minutieuse permet d'établir le prix des bijoux en fonction de leur poids et de leur pureté. "Les gens ont souvent des vieux bijoux qui traînent dans leur tiroir. On ne sait même pas quoi en faire. Des fois, ils pensent même que c'est du plaqué or. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une analyse à l'acide. Cela va vraiment déterminer si c'est de l'or ou du plaqué or", indique le bijoutier Joël Demeyst.

Une valeur refuge

Actuellement, le prix de l'or au kilo avoisine les 60 000 euros, un chiffre qui évolue en fonction du contexte international : "Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on voit que les gens ont investi. L'or a connu un premier pic à ce moment-là. De même, avec la guerre entre Israël et le Hamas", indique Alexandre Convent, directeur d'une agence spécialisée dans l'achat et la vente d'or. En période d'incertitude, l'or demeure un actif prisé pour son rôle de valeur refuge. De nombreux investisseurs se tournent vers l'or, que ce soit sous forme de lingots ou de pièces, en vue de sécuriser une partie de leur patrimoine financier. "Dans tout ce climat, les gens se disent qu'ils veulent mettre une partie de leur portefeuille en sécurité. En général, mettre entre 5 et 20 % de son portefeuille dans l'or, c'est quelque chose qui a tout à fait du sens", ajoute Alexandre Convent.